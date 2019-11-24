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غيث مستمرة وتؤثر على عدة مناطق
في يومها السابع عشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار تأثير الحالة المطرية غيث في يومها السابع عشر.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تبقى الحالة في الجنوب الغربي من المملكة وتمتد أيضاً ناحية أجزاء من مناطق الرياض وربما القصيم وحائل والشرقية والحدود الشمالية”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية.
في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطي.
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