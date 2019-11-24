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شكرا لقرائتكم موعد صرف راتب شهر نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد صرف راتب شهر نوفمبر
يتم الإيداع الأربعاء المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب الموظفون في المملكة إيداع راتب شهر نوفمبر، في حساباتهم البنكية حيث أوشك شهر نوفمبر على الانتهاء.
ومن المقرر أن يتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين يوم الأربعاء المقبل والذي يوافق يوم 27 نوفمبر.
ويتم إيداع الرواتب بحسب النظام المتبع يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد فقط.
وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
وتفاعل العديد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد صرف الراتب، حيث عبر العشرات عن سعادتهم باقتراب استلام الراتب، فيما عبر آخرون عن انتظارهم يوم الأربعاء على أحر من الجمر لضبط الميزانية وسداد الفواتير والأقساط وغيرها من الالتزامات المالية والأسرية.
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