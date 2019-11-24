شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن أقر بـ5 جرائم احتيال على محلات ذهب ومجوهرات بـ62 ألف ريال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أن المُتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محال بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.
وأضاف المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.
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