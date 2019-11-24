السعودية | ياباني يتحدث اللهجة الخليجية.. وهذا ما قاله عن السعودية

شكرا لقرائتكم ياباني يتحدث اللهجة الخليجية.. وهذا ما قاله عن السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن عاش الياباني يونوبو كانيكو في دولة الإمارات، وتعلم لهجتها الإماراتية، غيّر اسمه إلى "منصور" وأصبح أحد أشهر رجال الأعمال والمستشارين في مجال التسويق.

وفي حديثه إلى "العربية.نت" قال: "زرتُ جميع الدول العربية ما عدا السعودية، وعند فتح التأشيرات السياحية تم الاتفاق على زيارتها، والاطلاع على أهم المواقع السياحية والتراثية".

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وأكمل: "حين قمت بزيارة السعودية وعمل رحلات لأهم المواقع السياحية، وتجربة أكلاتها الشعبية الشهيرة، أعجبتُ بأطباق الجريش والقرصان والحنيني والكبسة، كما حظيت بقبول من الشعب السعودي حين يطلبون مني صورا شخصية معهم، ومحاكاتي باللغة العربية عند حديثهم معي، لأتعلم منهم كلمات الترحيب مثل: الله يحييه، ومرحباً مليون، كما وأتطلع لتعلم اللغة العربية ولهجتها الجميلة وأهازيجها التي سمعتها من كبار السن".

وأبان الياياني يونوبو، أنه ينوي عمل محل للمنتجات اليابانية في الرياض، إضافة إلى مشاريع ترويج سياحي للسعودية، وخاصة في اليابان لكونه مهتماً بالتبادل التجاري، وقال: "خلال تواجدي في السعودية وخلال 48 ساعة، تلقيت العديد من الدعوات، وزرت المدينة المالية والبولي فارد وبرج الفيصلية وشارع التحلية، وهناك نية لزيارة العديد من المواقع الأخرى الجميلة، وسأعود مرة أخرى لأقضي وقتاً أطول في السعودية، للتعرف على العادات والتقاليد والاندماج مع شعبها النبيل، ومعرفة جميع طبقات العشائر وزيارة المزارع والتعرف على التراث القديم في الدرعية".

لم يقف الياباني "منصور" على منصات التواصل الاجتماعية وحديثه باللهجة الإماراتية، عند هذا الحد، فهو ينوي ارتداء الثوب السعودي، وإتقان العربية خلال السنوات الأربع القادمة، نظير عشقه للسعودية وشعب الخليج العربي.