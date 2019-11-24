

مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة منطقة مكة المكرمة مصليات متنقلة على شاطئ الساحل الغربي بمحافظة جدة ومحافظة رابغ وبعض الأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحامًا من المتنزهين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاة العصر والمغرب والعشاء جماعة في وقتها، مما أضاف فائدة لعدد كبير من المصلين الذين استفادوا من تلك المصليات، كما وزعت على المصلين بعض مطبوعات الرئاسة التوعوية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة أعد برنامجًا لعمل المصليات المتنقلة في منطقة مكة المكرمة شملت المحافظات التي نفذ فيها برنامج الأمن الفكري، مبيناً أن المصليات المتنقلة أحد برامج التوعية والتوجيه التي توفرها الرئاسة العامة لخدمة المواطنين أثناء تواجدهم على شاطئ البحر والأماكن العامة.

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12:41ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة تواصل توفير المصليات المتنقلة على شاطئ محافظتي جدة ورابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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