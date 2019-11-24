السعودية اليوم / توزيع أكثر من 4000 نسخة من الكتب الشرعية لقاصدي المسجد الحرام



مكة المكرمة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

قامت إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع الكتب العلمية على روّاد بيت الله الحرام من معتمرين وزوار .

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن محمد المسعودي، أن توزيع الكتب على الزوار يأتي ضمن مهام وأعمال الإدارة, مبينًا أنه تم توزيع الكتيبات والحقائب العلمية منذ مطلع العام الحالي، وبلغ عددها أكثر من (٤٠٠٠) نسخة من كتب ورسائل في شتى العلوم الشرعية .

ويأتي ذلك امتدادًا للخدمات التوعوية والعلمية التي تقدمها الإدارة لطلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن خدمتهم شرفٌ كبيرٌ لنا نتسابق عليه ونفتخر به.

// انتهى //

12:37ت م

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