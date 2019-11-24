السعودية اليوم/ الاحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 108 مواقع حول المملكة خلال الأسبوع



الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدْماتها للرجال والنساء في 108 مواقع خلال هذا الاسبوع حول مناطق المملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (30) موقعا بمنطقة القصيم, و(24) موقعا بمنطقة الجوف, و(14) موقعا بمنطقة عسير, و(10) مواقع بالمنطقة الشرقية, و(8) مواقع بمنطقة مكة المكرمة, و(7) مواقع بمنطقة المدينة المنورة, و(5) مواقع بمنطقة حائل, و(3) مواقع في كل من منطقتي تبوك وجازان, وموقعان اثنان في كل من منطقتي الرياض ونجران.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتشمل الوحدات المتنقلة, العربات المتنقلة والحقيبة الشاملة وهما وحدات متكاملة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية من حيث إنهاء إجراءات المواطنين ومسح البصمة العشرية للمواطن والتقاط صورته بالإضافة إلى أنها مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني.

الجدير ذكره أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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12:25ت م

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