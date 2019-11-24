السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية تضبط تشكيلاً عصابياً // للصحف //



الدمام 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، ثلاثة مواطنين؛ ومتهم من الجنسية السورية؛ وآخر من القبائل النازحة.

وأضاف أنه بعد توفر الدلائل على تورطهم في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم منهم، إضافة إلى سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب ٢٥ جريمة سلب وسرقة محل بمحافظة حفر الباطن، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

// للصحف // // انتهى //

12:24ت م

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