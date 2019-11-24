السعودية اليوم / مدني الباحة يؤكد أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة



الباحة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

دعا المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في استخدام وسائل التدفئة بجميع أنواعها خلال هذه الفترة التي قد تشهد فيها المنطقة انخفاضًا في درجات الحرارة .

وأوضح العقيد الغامدي أن من أهم الإرشادات توفير التهوية اللازمة واختيار وسائل التدفئة ذات المواصفات العالية والمعتمدة، وعدم استخدام التوصيلات الرديئة، أو تركها بالقرب من الأطفال، مؤكداً أهمية تأمين وسائل التدفئة، من خلال وضعها في مكان آمن وبعيدة عن المواد سريعة الاشتعال، والحرص على التهوية أثناء استخدام المعتمدة منها على الفحم والحطب، كذلك التأكد من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم، متمنيًا للجميع السلامة.

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11:42ت م

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