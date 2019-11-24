السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية الاتصالات بالرياض



الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال الدكتور نجم بن مسفر الحصيني اليوم، كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يرافقه مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، وذلك في إطار جولاته التفقدية في وحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة.

واطلع الدكتور الحصيني على مرافق الكلية تضمنت الأقسام التدريبية "المعامل والورش والقاعات" والتقى بالمدربين، مستمعاً إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية.

وأشاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، بجهود عمادة الكلية وبالكفاءات الموجودة لخدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للتدريب.

من جانبه قدّم عميد الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني على زيارته للكلية والانطباع الايجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية.

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11:41ت م

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