السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية للنهوض بالعلوم والتقنية والابتكار



جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعًا للعصف الذهني في ألماتي بكازاخستان في الـ 19 من نوفمبر 2019م، لمناقشة مقترح فخامة الرئيس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نازاباييف، لجمع 15 دولة رائدة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لديها مؤهلات قوية في مجال العلوم والتقنية والابتكار، بهدف اقتراح إجراءات عملية لمساعدة الدول الأعضاء الأخرى في جهودها لتطوير العلوم والتقنية والابتكار، تحت شعار "منصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار 15" .

وأكد الأمين العام المساعد للعلوم والتقنية السفير أسكر موسينوف، نيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية العلوم والتقنية في التغلب على التحديات التي تواجه العالم الإسلامي فيما يتعلق بالتنمية، والتدهور البيئي، والصحة، ونقص الطاقة، وشح الموارد المائية .

وأورد السفير موسينوف أبرز الإنجازات التي حققتها المنظمة وأهم المبادرات التي اتخذتها في مجالات التعليم العالي، والصحة، والعلوم، والتقنية والابتكار، والمياه والبيئة، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء من أجل النهوض بالعلوم والتقنية، والابتكار، والتعليم العالي والبحث، موجهًا الشكر لحكومة كازاخستان على تعزيزها أهداف وسياسات منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب الاجتماع عن التقدير للمبادرات الجارية، مؤكدًا ضرورة زيادة التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة في جدول أعمال المنظمة للعلوم والتقنية والابتكار 2026، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتقنية التي عقدت في أستانا في سبتمبر 2017م، كما اعتمد الاجتماع مجموعة من التوصيات للتفعيل المبكر لهذه الآلية وطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تسترعي انتباه الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الخارجية لهذه التوصيات.

يُذكر أن قمة منظمة التعاون الإسلامي الأولى للعلوم والتقنية التي عقدت في أستانا في سبتمبر 2017م، قد اعتمدت خطة شاملة هي "جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتقنية والابتكار 2026"، بحيث تركز على بناء القدرات والشراكات بهدف تمكين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من التصدي بشكل فاعل للتحديات المعاصرة المتمثلة في الفقر، والمرض، والتدهور البيئي، والتغير المناخي، والطاقة، والمياه والأمن الغذائي .

// انتهى //

11:34ت م

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