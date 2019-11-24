شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على الخفجي وحفر الباطن حتى فجر الغد والان نبدء بالتفاصيل
حذرت هيئة الأرصاد ، من أمطار رعدية على الخفجي وحفر الباطن ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وتبدأ الحالة في الواحدة مساء وحتى الرابعة فجر الغد الإثنين.
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