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أمطار رعدية على الخفجي وحفر الباطن حتى فجر الغد

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حذرت هيئة الأرصاد ، من أمطار رعدية على الخفجي وحفر الباطن ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتبدأ الحالة في الواحدة مساء وحتى الرابعة فجر الغد الإثنين.

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