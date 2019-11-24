- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم دخول منزلة الزبانا وهجوم البرد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دخول منزلة الزبانا وهجوم البرد اليوم
آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن دخول منزلة “الزبانا”، اليوم الأحد، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: أن منزلة الزبانا أيامها (13) يوماً تزداد فيها برودة الجو ليلاً، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول، ويُحبس فيه الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.
وأوضح الحصيني: “تستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف”.
ويقولون “إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شأنا.. ولكل ماشية هوانا” كناية على أن البرد قد هجم، فشغل صاحب العيال؛ مبيناً أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر دخول منزلة الزبانا وهجوم البرد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.