تفاصيل ضبط مثيري الفوضى في تبوك

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

تأكيداً لما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “شرطة تبوك تضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال فوضوية” فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن دوريات الأمن باشرت أول أمس الجمعة ، بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص.

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وأضاف الغبان أنه تم القبض على عددٍ من المتورطين في هذه الأعمال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم.