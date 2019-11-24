- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تفاصيل ضبط مثيري الفوضى في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفاصيل ضبط مثيري الفوضى في تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي
تأكيداً لما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “شرطة تبوك تضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال فوضوية” فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن دوريات الأمن باشرت أول أمس الجمعة ، بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص.
وأضاف الغبان أنه تم القبض على عددٍ من المتورطين في هذه الأعمال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل ضبط مثيري الفوضى في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.