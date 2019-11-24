إعلان نتائج الوظائف الإدارية بجامعة حائل .. وتداول أسماء لأقارب قياداتها

أعلنت جامعة حائل، أسماء المرشحين والمرشحات الأساسيين والاحتياط لوظائفها الإدارية التي أعلنت فترة التقديم عليها من 2 إلى 8 من المحرم الماضي. وأوضحت الجامعة عبر حسابها بتويتر، أن الفترة النظامية للمرشحين هي 15 يومًا من تاريخ الإعلان. وأضافت: في حالة عدم مباشرة المرشح الأساس خلال هذه الفترة سيتم البدء بالمرشحين والمرشحات الاحتياط وفقًا لترتيبهم. وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء بعض المرشحين الأساسيين، وعلاقتهم المباشرة بمسؤولين وأصحاب صنع قرار بالجامعة، من الدرجتين الأولى والثانية، معتبرين ذلك إخلالاً بالمادة 19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تمنع تعارض المصالح وتوظيف الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

فيما أكد توضيحًا سابقًا للمتحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، عبر حسابه الرسمي، أنه لا يوجد هناك أي تجاوزات تؤثر على تحقيق مبدأ عدالة التنافس لجميع المتقدمين على وظائف الجامعة الإدارية، ينفي ذلك، ويجعل قبول تلك الأسماء ذات صلة القرابة من أولئك المسؤولين جاءت بمحض المصادفة لا غير. وكان مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قد شدد على لجنة المسابقة الوظيفية بأهمية العدل في الترشيح وعدم تجاوز النظام وأهمية تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية، إذ وظّف التقنية في العمل على الفرز الأولي، وتصحيح الاختبار، وحتى إدخال درجات المقابلة الشخصية لضمان عدم التدخل البشري، كما عُرِف عنه تطبيق النظام على كل من تثبت مخالفته لتلك التعليمات. فيما لم تعلن جامعة حائل، مرشحين مبدئيًا على وظيفة “طبيب استشاري” وست وظائف “طبيب نائب” ووظيفتي طبيب مقيم، كانت قد طرحتها وقت الإعلان عن الوظائف، فيما لم تعلن أيضًا عن المرشحة الأساسية التاسعة لوظيفة “مراسل مكتبي-نساء” على بند31، فيما كانت قد طرحت بإعلانها عن حاجتها إلى تسع موظفات بحسب صحيفة “سبق”.