أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، مفاجأة صادمة لمتابعيه عن عود الفنان ” راشد الماجد ” التي تم بيعه أمس الجمعة بالتزامن مع ليلة السندباد بقيمة بلغت 600 ألف ريال ليعاد بيعه مجددا اليوم بمبلغ مليون ونصف المليون ريال .
ونشر آل الشيخ تغريدة مقتضبه عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها ” مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!” .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير معقولة بشأن عود “راشد الماجد” الذي تم بيعه أمس … مكسب خيالي في 24 ساعة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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