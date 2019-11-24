تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير معقولة بشأن عود “راشد الماجد” الذي تم بيعه أمس … مكسب خيالي في 24 ساعة...

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، مفاجأة صادمة لمتابعيه عن عود الفنان ” راشد الماجد ” التي تم بيعه أمس الجمعة بالتزامن مع ليلة السندباد بقيمة بلغت 600 ألف ريال ليعاد بيعه مجددا اليوم بمبلغ مليون ونصف المليون ريال .

ونشر آل الشيخ تغريدة مقتضبه عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها ” مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!” .