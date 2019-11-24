تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديوهات أثارت موجة غضب تجاه سائق أجنبي. وقام السائق الأجنبي، بتوثيق فيديوهات لعدد من النساء عند خروجهن من منازلهن لتوصيلهن. كما وثق مقاطع لنساء يركبن معه ليوصلهن ، وذلك خلسة دون أن يعرفن بالتصوير، ثم يقوم بنشر الفيديوهات على حسابه بتطبيق شهير يدعى “تيك توك” بحسب صحيفة “المرصد”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. سائق وافد يصور النساء خلسة في مكة وينشر الفيديوهات على “تيك توك” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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