︎ :
.
أطلقت شركة المحتوى المحدودة والمتخصصة بتقنية المعلومات والتسويق الرقمي نظامها 1Click ERP بعروض مخفضة ومؤقتة بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي انعقد في الفترة بين 12 إلى 19 نوفمبر الحالي وبدء أعمال المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه الخطوة من شركة المحتوى المحدودة لدعم رواد الأعمال والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بسهولة.
كما تهدف إلى تحفيز المنشآت في مبادرة التحول الرقمي ضمن رؤية 2030 وتحويلها إلى جزء فاعل ضمن عملية التحول بالمملكة.
يتميز نظام 1Click ERP باحتوائه على 10 أنظمة فرعية ضمن منصة سحابية واحدة، وهدف كل منها لخدمة أحد أقسام الشركة.
وأصبحت أنظمة ERP بشكل عام أحد أهم الحلول المستخدمة من الشركات والمؤسسات في إدارة الأعمال لما توفره من سهولة في ربط الفريق وتحديد مهام كل شخص فيه بكل سهولة عن طريقة منصة موحدة يمكن الوصول إليها في أي مكان وأي وقت عن طريق أي جهاز متصل بالإنترنت.
يُقدم نظام 1Click ERP عدة أنظمة فرعية لها علاقة بالمحاسبة المالية، إدارة المبيعات، سجل الحضور اليومي، نقاط البيع، وغيرها.
وتقول شركة المحتوى المحدودة أنه وخلال المعرض، حصل نظامها على ثقة أكثر من 30 شريك جديد لمساعدتهم على إدارة أعمالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة المحتوى المحدودة تطلق نظام 1Click ERP بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.