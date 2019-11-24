︎ :

. حذرت هيئة الغذاء والدواء من الاستخدام الخاطئ لـ ”المضاد الحيوي” ، وما قد يسببه من مخاطر على الصحة. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر”: ”إن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قد يسبب اضطرابات في المعدة وحساسية خطيرة”. كما أوضحت الهيئة أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبيب، قد يتسبب بظهور بكتريا مقاومة للمضادات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.