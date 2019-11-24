تحذير مهم لمرضى الضغط

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التوقف عن تناول دواء الضغط بدون استشارة الطبيب.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تصرف خاطئ: ابن زار والدته وقاس ضغطها فوجده ١٢٠ على ٨٠ فقال لها أبشركِ ضغطك زين ووقفي العلاج ما عاد تحتاجينه!!”.

وأضاف النمر: “النتيجة.. ارتفاع الضغط إلى ١٩٠ على ١١٠ وتجمع السوائل في الرئتين ودخول العناية المركزة.

وختم الدكتور خالد النمر بقوله: “الشاهد.. لا تقف ما ليس لك به عِلم”.

