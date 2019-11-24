بالصور.. الانتهاء من تركيب أعلى مصلى معلق في العالم بمكة

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بدأت الأعمال التنفيذية لأعلى مصلى معلق في العالم بالعاصمة المقدسة ضمن مشروع جبل عمر، إذ تم ربطه بشكل مرن بين البرجين بحيث يمتص الحركة الرأسية أو الأفقية وبالتالي سيشعر بحركة خفيفة أشبه بالاهتزاز لا تقل عن 20 سم قياسا.

وتميز مشروع المصلى المعلق بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، كما سينشئ المصلى المعلق ضمن برج جبل عمر، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.

واتضح أن السبب وراء تأخر تنفيذ الجسر المعلق على الرغم من انتهاء أعمال إنشاء البرجين هو إخضاعه لدراسات هندسية دقيقة..، لربطه بمبنيين لكل واحد منهما قاعدة مختلفة وحركة مستقلة عن الآخر.

وثبت الجسر في أحد الأبراج من جهة بينما ترك متحررا في الجهة الأخرى ليتيح له التحرك، حيث بلغت المسافة بين البرجين 40 مترا بعد ربط المسجد المعلق بشكل مرن، بينما اختزل العاملون في المشروع 50 % من مساحته للخدمات لتصل طاقته إلى 200 مصل.

وبحسب المعلومات الواردة فإن طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يحتضن ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبدالله، ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.

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