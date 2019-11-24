صور.. سقوط مركبة عائلة داخل حفرة بعمق 7 أمتار بالرياض.. و”الدفاع المدني” ينقذ أفرادها

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أنقذت فرق الدفاع المدني، عائلة بعد انحراف المركبة التي كانت تستقلها وسقوطها في حفرة بموقع لمشروع تحت الإنشاء في حي الريان بالرياض.

ووقع الحادث مساء أول أمس الجمعة، حيث سقطت مركبة العائلة في الحفرة التي يصل عمقها إلى 7 أمتار..، وانقلبت رأساً على عقب.

وقامت فرق الدفاع المدني بإخراج العائلة من الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة لعدد من أفراد العائلة تعرضوا لإصابات مختلفة.

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