الارشيف / اخبار السعوديه

صور.. سقوط مركبة عائلة داخل حفرة بعمق 7 أمتار بالرياض.. و”الدفاع المدني” ينقذ أفرادها

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

︎ :

.

أنقذت فرق الدفاع المدني، عائلة بعد انحراف المركبة التي كانت تستقلها وسقوطها في حفرة بموقع لمشروع تحت الإنشاء في حي الريان بالرياض.

ووقع الحادث مساء أول أمس الجمعة، حيث سقطت مركبة العائلة في الحفرة التي يصل عمقها إلى 7 أمتار..، وانقلبت رأساً على عقب.

وقامت فرق الدفاع المدني بإخراج العائلة من الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة لعدد من أفراد العائلة تعرضوا لإصابات مختلفة.

Advertisements

fcc348356c.jpg

de659b8f46.jpg

f24c3fee48.jpg

14b615777d.jpg


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سقوط مركبة عائلة داخل حفرة بعمق 7 أمتار بالرياض.. و”الدفاع المدني” ينقذ أفرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا