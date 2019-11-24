السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات الدرب، وصبيا، وضمد، والريث، وهروب، ووادي جازان، والشقيري، والشقيق، والمضايا، والظبية، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

09:59ت م

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