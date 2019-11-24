شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نرفض اقحام المؤسسات التعليمية في منافسات الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العامّ ابتسام الشهري، عبر حسابها الرسمي في "التويتر" إن وزارة التعليم ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية والخارجية.

مؤكدة أن التعليم يجب أن يبقى بعيدًا عن أي انفعالات أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي، وقد تكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري، على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات قادمة.