شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص احتجزته مياه الأمطار جنوب مكة والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ الدفاع المدني في محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة فجر اليوم الأحد، شخصًا احتجزته مياه الأمطار داخل مركبته بوادي الكفو، وتم إخراجه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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