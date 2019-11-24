

حائل 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

أقام الفرع النسائي للمؤسسة العامة للتقاعد بمدينة حائل بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة فعالية صحية توعوية تحت شعار "استعد للشتاء".

واستهدفت الحملة عميلات الفرع وزائراته، حيث تمت التوعية بالأمراض الأكثر شيوعاً في فصل الشتاء وسبل الوقاية منها وطرق علاجها.

كما قدم الطاقم الطبي للحملة خدماته لعميلات المؤسسة من خلال تقديم الكشف الطبي العام والتحصين ضد الانفلونزا وتقديم النصائح والارشادات للوقاية من أمراض الشتاء.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفروعها حول المملكة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات الصحية بالتعاون مع فروع وزارة الصحة تفعيلاً لمسؤوليتها الاجتماعية وادراكاً لأهمية نشر الوعي الصحي في المجتمع.

// انتهى //

09:49ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفرع النسائي بـ "تقاعد حائل" يقيم حملة صحية لعملائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.