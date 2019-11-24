السعودية اليوم / كشافة تعليم المنطقة الشرقية تحقق بيرق التميز الكشفي والمركز الأول على مستوى المملكة



الدمام 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

حققت كشافة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة بكشافة ثانوية الثقبة، بيرق التميز الكشفي والمركز الأول، وذلك خلال منافسات رسل السلام للتميز الكشفي على مستوى المملكة لهذا العام 1441 هـ، التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن برامجها المركزية، واستضافت تصفياتها النهائية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم المنطقة الشرقية حاتم بن عبدالرحيم الغامدي أن هذه المنافسات تصمم ويخطط لها منذ بداية العام وتنطلق على عدة مراحل بدءً من المدرسة ثم المفوضية ثم على مستوى المنطقة ثم على مستوى المملكة وتسهم في صقل شخصيات أبنائنا الطلاب وتنمية شخصياتهم السلوكية ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع وتعزيز روح الوطنية في نفوسهم.

يذكر أن كشافة المنطقة الشرقية حققت هذا التميز بعد منافسة شريفة مع ٣٠ إدارة تعليمية استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وتقيّم في فرعين رئيسيين المبادرات الاجتماعية النوعية والتقاليد والتطبيقات الكشفية، حيث ابدع فيها الكشافين في عرض مبادراتهم الاجتماعية لأقرانهم بمدارس المنطقة بهدف الاقناع والتأثير وعرض فيها الكشافين مهاراتهم الكشفية في التطبيقات والتقاليد الكشفية من خلال الرحلة الخلوية والربطات والاعمال الريادية ولغة السيمافور والاهازيج الكشفية.

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09:39ت م

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