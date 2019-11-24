السعودية اليوم / ثلاث اتفاقيات للتدريب والتصنيع والتوريد بالمركز السعودي الوطني للطيران



الدمام 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

وقع المركز السعودي الوطني للطيران على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الماضي، ثلاث اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب والشابات ليصبحوا طيارين مدنيين محترفين ودعم صناعة الطيران المزدهرة في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الكابتن عثمان المطيري أنه تم إبرام 3 اتفاقيات مع شركات عملاقة في مجال صناعة الطيران وهي: اتفاقية إنشاء أكاديمية" لفتهانزا" لتدريب فنيي صيانة الطائرات في مطار الملك فهد بالدمام، واتفاقية مع شركة "سي اي" لتصنيع وتوريد ٤ مشبهات طيران ايرباص ٣٢٠ كامل الحركة لمركزها المعتمد اكسفورد

ولفت المطيري أن الأكاديمية التي تعد الأولى في المملكة وفي الشرق الأوسط يلتحق بها حالياً نحو 700 طالب من بينهم 50 طالبة.

// انتهى //

09:15ت م

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الدمام 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسوقع المركز السعودي الوطني للطيران على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الماضي، ثلاث اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب والشابات ليصبحوا طيارين مدنيين محترفين ودعم صناعة الطيران المزدهرة في المنطقة.وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الكابتن عثمان المطيري أنه تم إبرام 3 اتفاقيات مع شركات عملاقة في مجال صناعة الطيران وهي: اتفاقية إنشاء أكاديمية" لفتهانزا" لتدريب فنيي صيانة الطائرات في مطار الملك فهد بالدمام، واتفاقية مع شركة "سي اي" لتصنيع وتوريد ٤ مشبهات طيران ايرباص ٣٢٠ كامل الحركة لمركزها المعتمد اكسفورد السعودية في المركز السعودي الوطني بمطار الدمام، واتفاقية مع شركة "بوينج" لإنشاء مدرسة تدريب مرحلي الطيران لسد حاجة شركات الطيران في المنطقة والمطارات بهذا التخصص الحساس مع اكسفورد السعودية ضمن المركز السعودي الوطني بمطار الدمام.ولفت المطيري أن الأكاديمية التي تعد الأولى في المملكة وفي الشرق الأوسط يلتحق بها حالياً نحو 700 طالب من بينهم 50 طالبة.// انتهى //09:15ت م0015

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