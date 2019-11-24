السعودية اليوم / "النجاة في إتباع سبيل المؤمنين" .. محاضرة بنجران غداً



نجران 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر" غداً، محاضرة بعنوان " النجاة في إتباع سبيل المؤمنين"، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد الشمالي.

تأتي المحاضرة ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.

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08:30ت م

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