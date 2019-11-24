السعودية اليوم / أمطار على منطقة عسير



أبهــا 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات بارق, والمجاردة , وتنومة , ومركز سعيدة الصوالحة التابع لمحافظة محايل عسير .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

08:26ت م

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