أقوى سيولة ضخت في تاريخ الاكتتابات 3 مليارات يوميًا في #اكتتاب_أرامكو

︎



.

(عكاظ: خاص)

أظهر تقرير حديث لـ«سامبا كابيتال» مدير اكتتاب أسهم شركة أرامكو، أن قيمة اكتتاب الأفراد سجلت بنهاية (الخميس) الماضي قرابة 14.59 مليار ريال، بما يعادل اكتتابهم يوميا بمبلغ 2.92 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن متوسط عدد الأفراد المكتتبين يوميا تجاوز 364 ألف مكتتب، تمكنوا من اكتتاب 456.08 ألف سهم، بمتوسط اكتتابهم يوميا بما يعادل 91.22 مليون سهم.

Advertisements

وتمكن الأفراد خلال 5 أيام فقط من اكتتاب 45.61% من حصتهم المخصصة في أسهم شركة أرامكو البالغ إجماليها مليار سهم.



