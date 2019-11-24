إصابات في انقلاب مركبة على طريق الجرد بالقنفذة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، وقوع عدد من الإصابات، في حادث انقلاب مركبة بمحافظة القنفذة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ورد بلاغ عن حادث انقلاب مركبة على طريق الجرد في محافظة القنفذة، ونتح عن الحادث وقوع عدد من الإصابات.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

تكوّن الضباب

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية غربية تتحول إلى شرقية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق؛ وذلك حتى ليلة غدٍ الأحد.

وقال عبدالعزيز الحصيني ،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنَّ الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض.

مناطق التأثر

وتابع عبدالعزيز الحصيني أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة، ومحافظة الأفلاج و محافظة وادي الدواسر، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب عملاقة وسيول في منطقة مكة المكرمة وجنوبها، وخاصةً جنوب محافظة جدة والطائف.