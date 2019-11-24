مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس

السبت 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس

05:44ت م

0138



www.spa.gov.sa/2002155 السبت 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس05:44ت م0138

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.