الحصيني: زيادة برودة الجو ليلًا مع دخول «الزبانا» بدءًا من غد الأحد

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا الأحد سوف تدخل آخر أنواء الوسم لهذا العام، بدخول منزلة «الزبانا»، وستكون مدتها 13 يومًا؛ حيث تزداد برودة الجو ليلًا. وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحصيني: «سبحان الله.. غدًا الأحد127/3/1441هـ، دخول منزلة (الزبانا) آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام»، موضحًا أن مدتها 13 يومًا، وفيها تزداد برودة الجو ليلًا، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، وفيها يُحبس الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية. وفي وقت سابق من اليوم السبت، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد في عدد من المناطق؛ وذلك حتى ليلة غدٍ الأحد.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنَّ الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت وليلة غد الأحد، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وغرب وجنوب العاصمة الرياض. وتابع الحصيني أنَّ الأماكن المتأثرة تحديدًا، تشمل الموقع بين (قرية المثلث التابعة لمحافظة العيص) بالمدينة المنورة، و(محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر)، وجنوب محافظة عفيف بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب عملاقة وسيول بمكة المكرمة وجنوبها، وخاصةً جنوب جدة والطائف.