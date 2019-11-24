شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. القبض على المتورطين في مضايقة وإيذاء مستخدمي طريق الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن باشرت أمس الجمعة ، بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص ، حيث تم القبض على عددٍ من المتورطين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم .

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