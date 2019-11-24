شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. «التعاون الإسلامي» تحتفل بـ«50 عاما» على تأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تحتفل منطقة التعاون الإسلامي غدا الاثنين 25 نوفمبر، بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وذلك في محافظة جدة.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، الرعاية الكريمة للاحتفالية التي تأتي تحت شعار «متحدون من أجل السلم والتنمية».

وقال: «إن المنظمة التي تأسست بمبادرة مخلصة من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في 25 سبتمبر 1969م، تحتفل بخمسين عاماً على تأسيسها -اليوبيل الذهبي-، مشيراً إلى أن المملكة -دولة مقر الأمانة العامة للمنظمة-، تقود العمل الإسلامي، من خلال رئاسة الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، وتواصل دعمها لمنظومة، باتت تضم 32 جهازاً متفرعاً ومتخصصاً ومنتمياً، وتمثل 57 دولة من أربع قارات لتصبح في نصف قرن منصة جامعة للصوت الإسلامي، وثاني أكبر منظمة حكومية على المستوى العالمي بعد الأمم المتحدة».

وأكد أن الاحتفالية تعد حدثاً يحمل طابعاً رمزياً يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الذي بارك المناسبة برعايته الكريمة ودعمه المتواصل للأمانة العامة، وعمل المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وامتداداً لدور المملكة في رفد العمل الإسلامي المشترك وتعزيز تضامن دولها خدمة للسلم والأمن والتنمية.

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وجدد شكره وامتنانه الكبيرين للمملكة العربية السعودية، متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على دعمهما المتواصل للمنظمة، وحرصهما على إنجاح عملها والدفع به إلى الأمام.

ونوه إلى أن احتفالية الخمسين ستتضمن تكريماً لشخصيات مسلمة لها إسهام كبير في تحقيق أهداف المنظمة، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تعكس الاتصال المباشر بين المنظمة وشعوبها ونخبها. وأبان أن الاحتفالية التي ستقام تحت شعار «متحدون من أجل السلم والتنمية»، ستمثل المناطق الجغرافية الثلاث للمنظمة: العربية والآسيوية والإفريقية لتعكس الاتساع والإمكانيات الهائلة التي تحظى بها المنظمة التي بدأت عام 1969م بخمس وعشرين دولة واليوم تضاعف عددها، وزادت مساحة عملها، وتنوعت القضايا والمواضيع التي تعالجها، ونمت أجهزتها وأذرعها لتصل إلى اختصاصات عديدة، فضلاً عن أنها باتت تمثل ملياراً وستمائة مليون مسلم في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن المنظمة باتت رقماً صعباً على الصعيد الدولي ومحطة تقف عندها الدول الكبرى والمنظمات والهيئات الدولية للتنسيق والتشاور وتدارس مختلف القضايا على الساحة الدولية.

يذكر أن المملكة ستستضيف مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في نسخته الثالثة أيام 26 و27 و28 نوفمبر 2019م، في محافظة جدة، كحدث مصاحب لاحتفالات الخمسين عاماً على إنشاء المنظمة.