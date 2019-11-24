- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتقالي الجنوبي يكشف أسماء ممثليه باللجنة العسكرية الخاصة والان مع التفاصيل
الإنتقالي الجنوبي يكشف أسماء ممثليه باللجنة العسكرية الخاصة
الأحد 24 نوفمبر 2019
كشفت مصادر ونشطاء موالون للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أسماء ممثلي المجلس في اللجنة العسكرية الخاصة التي ستساعد في تنفيذ بنود إتفاق الرياض على الأرض إلى جانب اللجنة الإشرافية الأساسية .
وبحسب المصادر، فإن اللجنة تكونت من العميد صالح السيد، مدير أمن لحج، والعميد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني في أبين، العميد مختار النوبي والرائد جلال الربيعي والرائد قاسم الثوباني .
ووصلت اللجنة العسكرية الخاصة امس الجمعة قادمة من الرياض لتنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمينة في الخامس من الشهر الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتقالي الجنوبي يكشف أسماء ممثليه باللجنة العسكرية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.