الإنتقالي الجنوبي يكشف أسماء ممثليه باللجنة العسكرية الخاصة

الأحد 24 نوفمبر 2019

كشفت مصادر ونشطاء موالون للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أسماء ممثلي المجلس في اللجنة العسكرية الخاصة التي ستساعد في تنفيذ بنود إتفاق الرياض على الأرض إلى جانب اللجنة الإشرافية الأساسية .



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وبحسب المصادر، فإن اللجنة تكونت من العميد صالح السيد، مدير أمن لحج، والعميد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني في أبين، العميد مختار النوبي والرائد جلال الربيعي والرائد قاسم الثوباني .

ووصلت اللجنة العسكرية الخاصة امس الجمعة قادمة من الرياض لتنفيذ الشق العسكري من إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمينة في الخامس من الشهر الجاري .