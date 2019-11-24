شكرا لقرائتكم خبر عن هبوطات جديدة في شارع «الأمير متعب» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تسبب سوء التطوير بشارع الأمير متعب في حي قرطبة بمحافظة رأس تنورة، وافتقاده للعوامل الحضارية مثل الدهان والترصيف وتعديل مصائد الأمطار والمياه والتشجير، وظهور هبوطات بالطريق، إلى استمرار معاناة الأهالي والمقيمين بالحي.

وكانت ”الخليج 365” سلطت الضوء على مطالب الأهالي بتطوير الشارع، تحت عنوان «سفلتة شارع الأمير متعب» حائرة بين بلدية ومياه رأس تنورة، بتاريخ 17/‏‏‏‏ 2/‏‏‏‏ 1441هـ، وتنفس أهالي الحي الصعداء بعد سفلتته، واعتقدوا أن معاناتهم التي بدأت منذ عام 2015م بطفح المياه والهبوطات الأرضية قد انتهت، إلا أنها تجددت هذه الأيام بعد السفلتة في القسم الرديف للشارع، والتي صاحبها سوء تخطيط.

» هبوطات أرضية

وقال المواطن علي سعود الشويعي: نشكر جريدة ”الخليج 365”، التي حركت مسار التعطيل لشارع الأمير متعب بالمحافظة، والذي يبلغ طوله 1000 متر طولي، بعد أيام من نشر الخبر، رغم أن معاناتنا استمرت 5 أعوام منذ عام 2015م، وبقي حائرا بين البلدية والمياه، فبعد إغلاقه رسميا عام 2017م، جراء الهبوطات الأرضية والكسور التي حدثت لأنابيب المياه ونتج عنها الطفح، تم أخيرا سفلتة الشارع واعتقدنا أن معاناتنا انتهت! ولكن حدثت هبوطات أرضية جديدة في الجهة المقابلة للشارع ذاته! ونتخوف من هذه الهبوطات العميقة.

ولفت إلى أن الإهمال للشارع بقي بعد رصفه، فنجد أنه تتواجد أجزاء من الرصيف لم تعدل أو تصلح بعد، فمقاول المياه بدأ السفلتة وانتهى ورفع آلياته ولم يعد! وبقي الشارع ببعض العلل ولأكثر من شهر الآن، ففي طرفه الجنوبي أجزاء غير مسفلتة، ونعتقد أنه تم نسيانه من قبل الجهات ذات العلاقة.

» مصائد الأمطار

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وطالب المواطن عطية حسن هزازي الجهات ذات العلاقة بإنهاء معاناة الشارع وحي قرطبة كافة بالمحافظة بتعديل الشارع بجميع نواقصه. مؤكدا بعد رصف الأسفلت لم يتم تخطيط الشارع أو دهانه ليعود براقا كما كان. إضافة لاستمرار تلف مصائد الأمطار والمياه الجانبية وعدم تعديلها أيضا، ونعتقد أنه تم انسدادها فيجب تنظيفها وتعديلها قبل الأمطار، كما تحتاج بعض الأشجار إلى إعادة تأهيل، ونتمنى إزالة ورفع الأنقاض التي تم تراكمها على الشارع التي تعتبر تلوثا بصريا حقيقيا.

» رقابة وإشراف

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن مشروع سفلتة شارع الأمير متعب بمحافظة رأس تنورة تابع لفرع إدارة المياه بمحافظة رأس تنورة. مؤكدا أن البلدية خاطبت المصلحة بخصوص المشروع، علما بأن دور البلدية يقتصر على الرقابة والإشراف على إعادة السفلتة، مشيرا إلى أنه قد تم سفلتة الشارع وتم فتحه للحركة المرورية.

» مرحلة نهائية

من جانبه، صرح مدير المياه بمحافظة رأس تنورة، م. علي آل جاسم لـ ”الخليج 365” بأن مشروع السفلتة في مرحلته النهائية لإنجازه، وننتظر المستجدات لتطبيق السفلتة الأخيرة.