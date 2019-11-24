شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشأة صحية بالخبر توظف عمالة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مكتب العمل بالخبر عن قيام إحدى المنشآت الصحية بتوظيف عمالة مخالفة لنظام العمل.

وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أنه بعد التحقيق مع العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية وترحيلهم وفق الإجراءات المتخذة في ذلك.

ودعا آل بن علي جميع المنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل وأكد على دور المواطنين والمقيمين في التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن طريق تطبيق «معا للرصد» أو الهاتف المجاني 19911 وأن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.

وكانت شكاوى قسم التفتيش بمكتب عمل الخبر قد وردت إليها هذه المخالفة، وتم الشخوص على الموقع وضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل والتي تنص على أنه «لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره»، وضبط عمالة مخالفة للمادة 33 «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة»، كما تمت مخالفة المنشأة بمبلغ مالي تجاوز 20 ألف ريال.