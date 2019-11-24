شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد سور مقبرة الحزم الشمالي بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة القطيف ممثلة في بلدية صفوى السور القديم لمقبرة الحزم الشمالي بصفوى والمواجه للشرطة، ويمتد السور لطول 600 متر طولي تقريبا وسوف يتم تجديد السور بالصبيات الخرسانية الجاهزة المخصصة لأسوار المقابر بالمحافظة.

وأكد أحمد الداوود أن سور مقبرة الحزم الشمالي قد جدد جزء منه قبل سنوات، والتجديد جاء من الجهتين الشمالية والشرقية وهما الجهتان الأقصر طولا لسور المقبرة، ليتبقى الجزءان الجنوبي والغربي على الطراز القديم وهما يشكلان الطول الأكبر للسور، وقد كان منخفض الارتفاع جدا، وتساقط جزء من الجهة الجنوبية المقابلة للمنازل قبل أشهر وقد استغل من العمالة الوافدة من خلال تجميع بعض المخلفات وما تصل إليه أيديهم، كما أن الكلاب الضالة انتشرت في المقبرة واستوطنتها في الفترة الأخيرة، وبدأت تتكاثر فيها، مما يحتم على المسؤولين تجديد السور وإكماله بالطراز الجديد.

ولفت الداوود بقوله: تنبهت بلدية محافظة القطيف ممثلة ببلدية مركز صفوى لتجديد السور كاملا لتقوم آليات البلدية هذه الأيام بهدم السور القديم المتبقي والذي استمر لعدة أيام ترقبا لتركيب السور الجديد ذي الخرسانة الجاهزة ليكتمل السور للمقبرة وينهي معاناة المنازل القريبة من المقبرة.

وأكد مصدر مسؤول بالبلدية أن السور تم الانتهاء من هدمه تماما، وسوف يتم تجديده بالصبيات الخرسانية الجاهزة المخصصة لأسوار المقابر بالمحافظة، ليكتمل السور بعد تجديد جهتين سابقا، وتكون الجهات الأربع لأسوار المقبرة جديدة. موضحا: تقدر أطوال السور من الجهات الأربع بحوالي 1000 متر طولي أنجز سابقا 400 تقريبا لتكتمل الصورة بتجديد 600 في الوقت الراهن.