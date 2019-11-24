شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 7600 مخالف يتنافسون على جائزة السائق المثالي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المسجلين بجائزة السائق المثالي بالشرقية قرابة 15 ألف متسابق منهم 7600 متسابق مخالف ينضمون لأول مرة للجائزة بهدف تحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفة وخطورة و7700 غير مخالفين بخلاف المسجلين من الفروع الأخرى للجائزة.

وعقدت اللجنة المنظمة للجائزة لقاء تعريفيا مع 40 جهة حكومية أمس الأول بأحد فنادق الدمام، مستهدفا مديري العلاقات العامة والإعلام لتعريفهم بالجائزة وأهدافها ونقلها لمنسوبيهم سعيا لمشاركتهم مما سيكون له الأثر في تحقيق السلامة المرورية.

» القيادة المثالية

وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، أمين عام جائزة السائق المثالي، أن أهداف الجائزة جاءت لتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بالأنظمة المرورية لضمان سلامتهم، وتحفيز السائقين على القيادة المثالية وخاصة فئة الشباب، إضافة لنشر روح التنافس بينهم ورفع كفاءتهم للحد من الحوادث المرورية، وكذلك توفير بيئة مرورية آمنة تعود بالفائدة على المجتمع، وغرس مفهوم وثقافة وممارسة السلامة المرورية بين الأفراد والجهات الحكومية والأهلية وجعلها على رأس أولوياتها.

» هدف إستراتيجي

وأشار الراجحي إلى أن الهدف الإستراتيجي للجنة هو خفض أعداد الحوادث الجسيمة بنسبة 69% بنهاية عام 1443هـ، واليوم والحمد لله تم تحقيق 52% في خفض الحوادث الجسيمة بالمنطقة ونسعى جاهدين مع كافة شركاء النجاح للوصول للهدف الإستراتيجي قبل الموعد المحدد.

» 4 فروع

وتطرق إلى أن الجائزة تشمل أربعة فروع الأول منها يتمثل في الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية، والثاني الأفراد الذين لديهم مخالفات مرورية وهو قسم تم استحداثه في هذه النسخة من أجل تحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفة وخطورة تحت شعار «سأكون سائقا مثاليا»، وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في الجائزة وتحفيزهم بسداد نسبة معينة من المخالفات وفق ضوابط الجائزة، والفرع الثالث يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي، والأخير يستهدف الجهات الحكومية والأهلية، بهدف تشجيعهم جميعا بالالتزام بمعايير السلامة المرورية وخلق روح التنافس الشريف بينهم.

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» دعم ومتابعة

وأكد أن اللقاء يعمل خلاله مدراء العلاقات العامة والإعلام في الجهات الحكومية على إيصال رسالة الجائزة لمنسوبيهم وحثهم على المشاركة حتى وإن كانت لديهم مخالفات مرورية، لافتا إلى أن استحداث تسديد المخالفات الأقل من 30 ألف ريال على السائقين جاء بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان - حفظهما الله-.

» تحليل الحوادث

وكشف الراجحي أنه زار أمانة اللجنة مؤخرا ممثلون لمنظمة الصحة العالمية للاطلاع على أهم الإنجازات والمبادرات التي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق نسبة الانخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والوفيات والإصابات البليغة بالمنطقة الشرقية، وتم خلال الزيارة عرض منصة تحليل الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية والتي دشنها سمو أمير المنطقة، رئيس لجنة السلامة المرورية الشهر الماضي وأبدوا إعجابهم بما تحتويه من كم هائل من المعلومات والتفاصيل لكافة الحوادث الجسيمة ومواقعها، الأمر الذي يسهل تحليل الحوادث واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وزار ممثلو المنظمة العالمية جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتم عقد اجتماع بمشرف كرسي أرامكو السعودية للسلامة المرورية بالجامعة والتعرف على أهداف ومهام الكرسي والمشاريع التي تم إنجازها والمشاريع المستقبلية المتعلقة بالسلامة المرورية في المنطقة.

» الضبط الآلي

وطالب رئيس شعبة السلامة بمرور الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله، بالاشتراك في المسابقة للمساهمة في تقليل عدد الحوادث، مؤكدا التزام الإدارة العامة للمرور بالمنطقة بزيارة الدوائر الحكومية وشرح تفاصيل الجائزة لأي إدارة حكومية ترغب في ذلك، لافتا إلى أن هناك توسعا في أنظمة الضبط الآلي بمدن ومحافظات المنطقة للتقليل من نسب الحوادث.