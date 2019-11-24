شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قضايا إعلامية على طاولة ملتقى «الاستشراف» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يناقش نخبة من المختصين والأكاديميين من السعودية وبعض الدول الخليجية، أكثر من 10 قضايا إعلامية هامة، في ملتقى «الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية»، الذي تقيمه أمانة الشرقية على مسرحها، غدا الإثنين، وتنفذه إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وسيشهد الملتقى مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

حيث سيتم خلال الملتقى عقد ثلاث جلسات عملية، سيتم خلالها طرح العديد من المحاور المتعلقة بحل الأزمات الإعلامية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من المختصين والأكاديميين، لطرح عدد من القضايا الإعلامية، وتناول الحلول المقترحة لمعالجتها وكيفية التعاطي معها، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة الأولى مناقشة المحاور التالية: استشراف المستقبل والإعلام وصناعة المحتوى الاستشرافي، الإعلام الجديد صانع الأزمات، وكيف يمكن للإعلام الورقي مواكبة التطور التكنولوجي، لافتا إلى مشاركة أسماء بارزة في هذه الجلسة وهم: د. رياض الشهري من المملكة، ود. فهد الشليمي من الكويت، وأمجد طه من البحرين، وعضو مجلس الشورى والكاتبة المعروفة كوثر الأربش، فيما ستشهد الجلسة الثانية عرض تجربة أمانة المنطقة الشرقية في التعامل مع الأزمات والكوارث، والتي سيتم من خلالها تقديم عرض متكامل عن تجربة الأمانة في كيفية مواجهة الأزمات والتعاطي معها والتجربة المستفادة منها، والتي تساهم في تطوير عملها البلدي في التغلب على الأزمات، إضافة إلى أن الجلسة الثالثة ستتطرق إلى الإعلام والأزمات، وأهمية الإعلام أثناء وقوع الأزمات، ومصداقية الرسائل الإعلامية، والصورة الذهنية، وأخلاقيات الإعلام، والتي سيشارك فيها كل من: د. زايد العمري من المملكة، ود. أحمد الشهري من المملكة والإعلامية المعروفة سوسن الشاعر.