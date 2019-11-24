شكرا لقرائتكم خبر عن 90 طائرا تجذب زوار المعرض السنوي والان نبدء بالتفاصيل

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المعرض السنوي للطيور المغردة، تحت شعار: «الكناري والحسون»، الذي أقامه النادي السعودي للطيور المغردة بالمنطقة.

وأوضح المشرف على المعرض د. علي الحاجي، أن المعرض تضمن مشاركة أكثر من 90 طائرا لـ 20 مشاركا، إضافة إلى مجموعة من الأركان التفاعلية، حيث تعد هذه الطيور من الطيور النادرة التي احتوت على أكثر من 13 نوعا من أنواع الكناري والحسون، والتي صنفت إلى ثلاث فئات، منها: فئة الصوت، وفئة الشكل، وفئة اللون، ومنها طيور لا توجد إلا بالمنطقة.

من جانبه، كشف مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الوزارة قررت تبني إقامة هذا المعرض بشكل سنوي، وفق الأنظمة والضوابط والاشتراطات المتبعة بالوزارة.

وأضاف المطيري: إن الفرع عمل على التنسيق لمتابعة الإعداد منذ عدة أشهر، بالتعاون مع الجهات الرسمية، وتسخير كافة إدارات الفرع إشرافيا وإداريا وطبيا، لتذليل الصعوبات، لأن يكون أنموذجا للترفيه، وإبراز الخبرة التي حصل عليها الشباب السعودي في هواية التربية والعناية بطيور الكناري والحسون والرفق بها.

يذكر أن المعرض لقي نجاحا كبيرا؛ كونه أول معرض لفئة طيور الكناري والحسون بالمملكة، والذي تشرف عليه الوزارة حيث حظي بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين وعدد من الزوار من دول مجلس التعاون للخليج العربي.