شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يدرس السماح باشتغال الموظف الحكومي في التجارة والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها غدًا، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة «13» من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏‏49» وتاريخ 10/‏‏‏7/‏‏‏1397هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

والتي تتضمن أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيّنًا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المتعلق بحذف الفقرة «1» من المادة «الثانية» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقًا لما قضى به الأمر الملكي رقم «8072»، وتاريخ 13/‏‏‏2/‏‏‏1440هـ، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

ويجري التصويت على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/‏‏‏1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

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ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/‏‏‏1440هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/‏‏‏1440هـ، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة «1» من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة «2» من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏‏34، وتاريخ 24/‏‏‏5/‏‏‏1433هـ، والمقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استنادًا إلى المادة «23» من نظام المجلس.

ويطلع المجلس خلال الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها الثلاثاء القادم على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/‏‏‏1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. بعدها يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/‏‏‏1440هـ، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/‏‏‏1440هـ، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الذي قدمته بشأن مشروع النظام.

وخلال الجلسة العادية السادسة التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم.