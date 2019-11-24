شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة 21 محاضرا بملتقى مستجدات علاج طوارئ الأعصاب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس اللجنة العلمية ورئيس قسم المخ والأعصاب في تخصصي الدمام د. طلال الحربي، أن الملتقى معتمد بواقع 16 ساعة تعليمية ويناقش مستجدات علاج طوارئ الأعصاب والصرع والإصابات الدماغية منذ دخولهم لقسم الطوارئ وتنويمهم وطرق علاجهم داخل المستشفى في العناية المركزة والتنويم الداخلي، وذلك بمشاركة أطباء الأعصاب والطوارئ والباطنية والعناية المركزة والجراحة العصبية والنفسية، في حين يعد الملتقى هو الأول من نوعه في دول الخليج العربي، ويستعرض بعض الموضوعات التي لم يتم استعراضها في المؤتمرات السابقة من مستجدات علاج طوارئ الأعصاب والصرع والإصابات الدماغية.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور محمد المغربي: إن تخصصي الدمام يفخر بتنظيم هذا المؤتمر الذي يقدمه للمرة الأولى وهو الأول من نوعه في دول الخليج العربي بمشاركة أبرز المتحدثين في هذا المجال، حيث يتميز بمناقشة أحدث المستجدات وتقديم معلومات جديدة في هذا المجال.
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