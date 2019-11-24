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اتفاقية «أفكار إبداعية» لترشيد استهلاك المياه

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وقع أمين عام وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي همام طرابزوني، مؤخرا، اتفاقية مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ويمثلها المدير التنفيذي د.عصام كوثر، وذلك لتنظيم مسابقة تطبيقية بين طلاب وطالبات جامعات منطقة مكة المكرمة تهدف لإيجاد أفكار إبداعية ومبتكرة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في المجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذا للمشاريع التي اعتمدها الوقف ضمن أهدافه الإستراتيجية، للإسهام في برنامج التحول الوطني 2020 وضمان الاستدامة للموارد المائية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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