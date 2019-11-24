شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية «أفكار إبداعية» لترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك تنفيذا للمشاريع التي اعتمدها الوقف ضمن أهدافه الإستراتيجية، للإسهام في برنامج التحول الوطني 2020 وضمان الاستدامة للموارد المائية، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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