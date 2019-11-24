شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مدينة ناغويا اليابانية، أمس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير د. عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان.

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