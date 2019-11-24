شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة أخيه والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، التعزية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-. وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلا الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الدفاع يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة أخيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.