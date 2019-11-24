شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 367 ألف لتر «مياه» بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري ضخ 220,500 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 147,000 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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