شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 367 ألف لتر «مياه» بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري ضخ 220,500 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 147,000 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.