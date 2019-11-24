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افتتاح جناح المملكة بمؤتمر قادة الشباب المسلمين الإندونيسيين بجاكرتا

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افتتح نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي في إندونيسيا هداية نور وحيد ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا فخري الرازي، أمس، جناح المملكة في مؤتمر قادة الشباب المسلمين الإندونيسيين لمنظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا الذي تشرف عليه سفارة المملكة في إندونيسيا.

‏وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، أن مشاركة المملكة تعـد فرصة لتعزيز التعاون الإستراتيجي والتعليمي والدبلوماسي والثقافي بين إندونيسيا والمملكة بما يخدم البلدين الشقيقين في تلك المجالات. ‏

من جانبه، بين رئيس قسم الشؤون الإعلامية والثقافية بسفارة المملكة في جاكرتا فواز العثيمين أن الجناح شهد إقبالاً كبيراً من الزوار فور افتتاحه، خاصة أن معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا شارك في معرض وورشة للخط العربي واللبس السعودي والتي نالت استحسان كثير من الزوار وأبدوا إعجابهم بها، كما قامت السفارة بتوزيع بعض الهدايا القيمة على زوار الجناح.

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